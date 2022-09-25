大陸知名網紅「奶茶妹妹」章澤天2009年因一張穿著制服手拿奶茶的照片意外爆紅，清純的氣質與甜美的臉蛋深植人心，加上她又是清華大學畢業的高材生，讓不少人將她視為理想型。而她在2015年閃嫁給大她20歲的京東集團創始人劉強東後便晉升貴婦，兩人一度傳出婚變，但近日卻被拍到一同現身美國超市，章澤天的近照也因此曝光再度引起熱烈討論。

章澤天與劉強東的戀情於2014年曝光後隔年就宣布結婚，婚後1年章澤天也立即生下寶貝女兒並不時在社群媒體上與老公曬恩愛，外界也將劉強東列為寵妻一族，但沒想到2018年劉強東前往美國與聯合國簽訂合作開發案時，卻爆出他疑似性侵女大生而遭到逮捕，讓章澤天苦心經營的京東集團形象一夕全毀，劉強東也因此受到外界撻伐，但章澤天始終相信老公的清白，而劉強東被捕4個月後，美國檢方因罪證不足，給予不起訴處分，而夫妻倆自此之後便鮮少公開近況。

但根據《鳳凰網娛樂》的報導，章澤天近日被人目擊與老公劉強東一同現身美國明尼亞波里斯的一間超商買東西，而當天她穿著黑白條紋連身裙，大腹便便疑似懷二胎的依偎在老公身邊挑東西，隨後兩人更十指緊扣的牽著手逛街，看起來感情依然十分堅定。

而夫妻倆為何會出現在美國，陸媒猜測劉強東在2018年的性侵案雖因罪證不足被釋放，但2019年他又被提起民事訴訟，指控他意圖傷害、毆打、非法限制自由和性侵，而民事審判傳出將於10月正式開庭，到時審判結果將會備受關注。