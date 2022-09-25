大陸多個特大城市相繼放開落戶政策，在濟南、昆明、大連之後，日前，鄭州發佈新政，擬進一步放寬中心城區落戶條件，只要是在中心城區具有合法穩定就業或合法穩定住所 ( 含租賃 ) 的人員，不受社保繳費年限和居住年限的限制，可在鄭州申請落戶。

據第一財經報導，整體看到目前除一線城市和個別強二線城市外，大陸多數城市的落戶門檻已很低甚至零門檻。因此新一線、二線城市正成為人口流入的重點。以2021年來看，大陸共有20個城市的人口增量達到或超過8萬人，主要都是新一線城市和二線城市。

據大陸國務院2014年11月發布的《關於調整城市規模劃分標準的通知》規定，城區常住人口500萬以上1000萬以下的城市為特大城市。另外透過大陸第七次全國人口普查數據顯示，2020年鄭州市常住人口較2010年增加397萬人、成長46.07％，常住人口總量達1260萬人，成為河南省唯一常住總人口超過1000萬的市。