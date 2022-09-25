國民黨台東市長參選人陳銘風今天舉行競選總部成立大會，聲勢浩大。（莊哲權攝）

國民黨台東市長參選人陳銘風今天舉行競選總部成立大會，聲勢浩大。（莊哲權攝）

國民黨籍台東市長參選人陳銘風競選總部今天舉行成立大會，現場湧入近5000名支持群眾揮舞著國旗，氣勢如虹，台東縣長饒慶鈴說，陳銘風經過初選勝出，需要整合，所以起步較慢，希望大家讓銘風這支股票開低走高，同時也支持饒慶鈴，讓兩人都高票當選，綻放台東藍。

陳銘風競選總部今天正式成立，藍營大咖包括國民黨台東縣黨部主委吳秀華、台東縣長饒慶鈴、前縣長吳俊立、台東市長張國洲，及多位縣議員、市民代表、里長們都到場力挺，近5000名支持群眾把會場擠得水洩不通，搖旗吶喊，高喊「凍蒜」，聲勢浩大。

饒慶鈴為陳銘風送上象徵「包中」的包子及粽子，她說，陳銘風是經過初選的民主機制選出來的，不像「有另外一邊」的不用初選，直接徵召，沒收初選很不道德，地方有人想選都不能選，而因為初選後的整合，陳銘風起步較慢，借用股市名言，請大家去買銘風這支開低走高的股票，讓他的最高點開在11月26日，順利當選台東市長。

吳俊立表示，民進黨執政「無步」，但是選舉很「有步」，民進黨在中央執政，有太多資源跟人脈，「奧步」也很多，大家要有危機意識，不能掉以輕心，國民黨沒資源，沒有鬆懈的本錢，大家手牽手，心連心，把銘風送進台東市公所。

吳秀華則說，民進黨執政不及格，所以不能把票投給民進黨的參選人，唯有國民黨推出的參選人才能打造全新富裕的台東市。

陳銘風表示，自己是工程背景出身，一路走來都抱持為民服務的熱情，思考如何讓台東市更好，他除了提出12亮點施政計畫，還有台東123計畫，包括興建1座國民運動中心、2是打造鯉魚山和北町藝文園區，3是建設3大環道系統、環市自行車道。