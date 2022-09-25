針對最近謠傳PLG開會通過把新北國王「新台灣人」戴維斯從原本認定本土球員身分改回洋將，引發外界不小爭議與討論，甚至有不少球員出面力挺戴維斯本土身分，PLG官方25日發布新聞稿表示，由於歸化球員身分認定產生疑義，將會提升到董事會層級討論，屆時才會確定戴維斯身分，聯盟更呼籲球迷不要再捕風捉影。

以下是PLG新聞稿內容，「P. LEAGUE+ 今日（09/25）表示，日前聯盟在召開賽務決策委員會時，有球團對於聯盟賽務章程上對於歸化球員身份的認定採不同標準有疑義，因而提出討論，由於此事涉及球員及球團權益重大，且賽務章程上目前沒有明確統一標準，因賽務章程初始之制定與後續修改，按聯盟組織型態，應依聯盟公司董事會決議，因此須將此議題提升至董事會層級討論。

董事會中，球團以聯盟公司董事身分，強烈表達對賽務章程必須保持一致性的重要性與必要性之看法，聯盟因此對於賽務章程上有關歸化球員身份認定之條文，已著手和聯盟法務一起研擬相關修定細節，在強調保持賽務章程一致性前提下，會儘速加快處理程序，並依照聯盟規章辦法完成制定程序、嗣再經董事會決議通過後，將比照其餘規章辦法，對外公佈，並在此呼籲球迷不要因網路上斷章取義之內容捕風捉影。」