吳宗憲長女吳姍儒今年1月嫁給交往5年男友王陽開，不時會在社群曬出婚後的新婚生活，不少粉絲對女神好消息都好奇不已，婚後8個月後，吳姍儒終於在本月21日IG驚喜證實懷有身孕，不過由於身型太過藏肚，肉眼根本無法辨認，25日貼出參加韋禮安演唱會的照片，激曬小腹正面照無人看出孕婦身分。

吳姍儒日前在IG宣布懷孕喜訊時，曾貼出寶寶的超音波影片，在看見不停蠕動的嬰兒身軀時，不禁讚嘆生命的奇妙可畏，同時提及醫生強調她真的懷孕，甚至體型因素到第五個月都不會有人發現；後來現身韋禮安本月10、11日演唱會，穿中空打扮與對方合照時，更跟孕前似乎沒任何區別。

吳姍儒參加韋禮安本月10、11日演唱會，纖細腰身看不出是孕婦。(圖/吳姍儒 IG)

吳姍儒當時是外搭黑色運動外套，裡面則穿亮粉色運動Bra，可看到她對鏡頭在下巴比出勝利YA的手勢，並以中空露出纖腰挑戰孕婦極限，而針對事隔2週才在25日貼出這則限時動態，是因為她認為照片角度太過詭異，「幫我們拍照的人不知道在想什麼，所以我沒有發文，在這邊謝謝曾沛慈。」

吳姍儒的孕後生活一切如常。(圖/吳姍儒 IG)

其實，吳姍儒曾透露，寶寶的到來是「一半計畫，一半驚喜」，而儘管醫生對她說，依本身體型到第五個月都無人發現，仍想和粉絲分享這則喜訊，目前孕期仍和以往相同「正常工作、正常社交、正常吃食」，同時不忘謝謝身邊的人沒給她壓力，因為這就是最快樂放鬆的養分。