北韓今天再度試射彈道飛彈，引發日本和南韓的譴責，說平壤此舉威脅國際社會的和平與安全。

韓聯社報導，南韓合同參謀本部表示，北韓今天是從平安北道的泰川郡（Taechon）附近發射一枚短程彈道飛彈，飛行距離約600公里，飛行高度約60公里，速度約5馬赫。韓美情報部門正進一步分析詳細參數。

日本防衛大臣濱田靖一今天說，北韓連串行動已威脅日本及國際社會的和平與安全；在發生烏克蘭遭受侵略的情況下，無法容許北韓不斷地試射飛彈。

日本富士新聞網報導，濱田還表示，「要強烈譴責這種違反聯合國安理會決議的行為」。他說，已透過北京大使館管道向北韓提出抗議。

濱田在稍早的記者會上說，北韓今天上午6時52左右從內陸朝東至少試射一枚彈道飛彈。

他說，這枚彈道飛彈最高高度約50公里，如果是一般的彈道軌道研判可以飛行約400公里，所以這次有可能是以不規則軌道飛行。

濱田說明，這枚彈道飛彈可能落在日本專屬經濟區外的北韓東部沿海附近；截至目前為止未接獲有航機或船舶遭受波及。

另外韓聯社報導，北韓試射後，南韓合同參謀本部議長金承謙已與駐韓美軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）討論情況，重申將透過既定的韓美海上聯演計畫等進一步鞏固聯防態勢，嚴正應對北韓的一切挑釁威脅。

軍方譴責北韓當天發射彈道飛彈的行為是嚴重威脅朝鮮半島乃至國際社會的和平與穩定，明顯違反了聯合國安理會決議，並強烈敦促北韓立即停止發射活動。

軍方還表示，將同美方保持緊密合作，密切監視相關動向，並保持高度戒備，以應對北韓再次發射飛彈的可能性。

這是北韓繼6月5日後再度試射彈道飛彈，也是今年第16次試射；如果包括巡弋飛彈在內的話，這次是第19次試射。（譯者：黃名璽、蔡佳敏）1110925