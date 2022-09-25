有網友於「記者爆料網」LINE群組PO出台南仁德區道路施工，熟練駕駛山貓的居然是男童，因男童技術不錯，有網友說「總比滑手機好吧？」經查男童年僅10歲，為駕駛山貓工人之子，台南市工務局將依契約規定開罰，並撤換工地的職業安全衛生管理人員及工地主任。
這段「小孩駕駛山貓清除路面刨除後的柏油、石塊等雜物」影片曝光後，引起不少人驚呼，有人認為如果是從小看著爸爸開，也不意外，但由於是公部門工程，有網友直呼離譜。
工務局說明，該工程為台南市仁德區勝利路前往工業區的道路改善工程，利用假日施工，經查，男童駕駛山貓當下，該工地現場已經刨除柏油路面，男童執行的是最後收尾階段清理工作，不影響道路安全與施工品質，但工務局仍將依照契約規定開罰，也強調對整個道路施工，會加強管控。
據了解，男童當天是跟父親一起上工，父親執行完刨除柏油路面後，男童拜託父親讓他體驗看看，由父親在一旁監看，沒想到畫面被拍下來PO上網。
台南市政府勞工局說，操作山貓須持有重機械操作執照，年滿15歲或國中畢業才能報考，如無照駕駛，已違反職業安全法，後續仍將依相關影像稽查以了解事件原貌。
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