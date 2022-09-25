國民黨桃園市長參選人張善政與黨籍市議員參選人謝克洋，25日說民進黨桃園市長參選人鄭運鵬是「鄭文燦0.2」，鄭文燦上午參加活動時對此表示，相信鄭運鵬在立法院溝通協調能力，以及存異求同能力，相信他會是一個好市長，所以成為鄭文燦2.0是必然的，如果只是想使用酸言酸語博取版面，這種選舉方法蠻low的，只有酸言酸語也不會成為好市長。

鄭文燦指出，桃園在他執政的這8年已經變得不一樣，桃園的改變市民看的見，而訴求桃園市民要珍惜這8年進步，投給下一個黃金8年，以鄭運鵬在立法院溝通協調能力，以及存異求同能力，相信他會是一個好市長。

鄭文燦也批評，至於張善政這8年來並未參與桃園的進步，跟桃園完全沒有連結，坦白說對桃園也不了解，直到現在還是如此，張善政把選舉當作一場抹黑比賽，完全沒必要，選舉要正向和與城市連結，2.0就是要進化與創新，這就是桃園的精神。

至於張善政說鄭運鵬的造勢是用金錢堆積出來的，鄭文燦也說，政黨競爭是民主常態，如果只是學會酸言酸語，要當個好市長不容易，大可以把心打開，每個人都有優點，張善政也有自己的優點，如果從頭到尾只有酸言酸語就不會成為好市長。