民進黨台中市長參選人蔡其昌25日到北屯為同黨市議員參選人蔡雅玲站台。（馮惠宜攝）

立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌25日到北屯為同黨市議員參選人蔡雅玲站台，被認為是直搗對手台中市長盧秀燕大本營搶票，蔡其昌表示，北北屯過去是盧秀燕的大本營，但現在是莊競程的大本營，因為現任的立委是莊競程，這是最新翻轉後的民意。

蔡其昌25日上午持續為同黨議員參選人輔選，首站到北屯區為議員參選人蔡雅玲拉抬聲勢，他強調，北北屯現任立委是莊競程，這就是最新的民意，而對他而言，台中市的每一個角落，都是去勤走、拜託、分享願景的地方，北北屯也好，或是台中其他的行政區，他都會努力用雙腳走訪、傾聽民意，把他對改變台中的想法告訴每一位台中市民。

由於現任市長盧秀燕25日將到台南啟動外縣市輔選行程，對此，蔡其昌表示，政治人物當然可以能到外地輔選，他也常受邀到其他縣市輔選。但重要的是，面對民調施政表現墊底，不用心在台中市政，成天包裝自己，有時間到外地輔選，應該先讓台中市民瞭解她對這個城市治理的願景。

蔡其昌也直指，盧市長選舉到了今天還在迴避市政的監督，不傾聽台中市民聲音，卻在外縣市拜託其他市民，這是本末倒置。他也說，她（盧秀燕）認為不用拜託市民就能輕鬆當選，太小看台中市民的智慧。