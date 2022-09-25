基隆安樂高中將海洋課程融入各年段彈性課程，帶領學生踏查八斗漁村、大坪海岸。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市安樂高中附設國中部獲教學卓越銀質獎。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市港西國小獲教學卓越銀質獎。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆港西國小鄰近基隆港灣，每日可見船舶及遊輪進出，學校透過課程設計帶領學生走入港灣。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

教育部教學卓越獎被譽為教育界「奧斯卡獎」，基隆市港西國小、安樂高中附設國中部將課程與海洋結合，獲銀質獎肯定，也拿下「111年度海洋教育創新教學優質團隊選拔」特優殊榮。

港西國小鄰近基隆港灣，每日可見船舶及遊輪進出，學校透過課程設計帶領學生走入港灣，引領尋找港都文史，探究船舶、船史、船影、船行等；今年以「海拔23港都探索巡航」及「港都之星的魔幻奇航」教學方案獲獎，學校依年級安排不同課程，包括探究港口文史、認識永續海洋生態保育、關懷漁村發展等，得到評審高度肯定。

安樂高中則具完全中學特性，藉設計連貫式國高中課程，協助學生試探性向，輔導適性適能發展，今年以「樂海尖兵，海好有你」及「基隆起錨，航向世界」，分別獲海洋教育創新教學優質團隊國、高中組特優；另「海想和你在一起」拿下教學卓越銀質獎。

教育處指出，安樂高中將海洋課程融入各年段彈性課程，擴大知識範疇與深度，包括帶領學生踏查八斗漁村、大坪海岸，了解海洋文化、體驗海洋環境，並發展海廢藝術課程，藉由動手實作讓學生愛上海洋，接著進行漁獲調查及設計水下機器人等，實踐各式多元課程。

另外，課程接續延伸到高中階段，逐步發展為選修課程，最終落實成校訂必修「專題寫作實務（海洋文史、海洋科學）」，讓學生的基礎訓練延伸，結合多元選修，成功發展海洋教育教學模組，並融入多項課程領域。教育處長杜國正表示，未來將引領更多學校發展在地特色課程，提供更優質學習環境。