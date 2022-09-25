新北市副市長謝政達出席新北首屆地方創生微電影競賽頒獎典禮。（新北市青年局提供／李奇叡新北傳真）

新北青年局長錢念群分享地方創生經驗，肯定青年創生團隊努力付出。（新北市青年局提供／李奇叡新北傳真）

新北市青年局與台灣藝術創生文化基金會以「地方創生」為主題，率全台之先辦電影競賽。（新北市青年局提供／李奇叡新北傳真）

新北今年首度舉辦「青春還鄉－新北地方創生微電影競賽」，今天早上在板橋府中15放映院舉行頒獎典禮，艾軒影像工作室的「平溪雙姝」作品奪下首獎「最佳影片」，獨得獎金10萬元。新北市青年局表示，10月27至28日及11月3至4日，參賽作品將於府中15放映院以小影展的形式加場放映，同時也在中華電信及影音平台同步播映，歡迎大家一同欣賞。

新北市青年局與台灣藝術創生文化基金會以「地方創生」為主題，率全台之先辦電影競賽，共70組團隊參與競爭激烈，原預計入選5個獎項，評審團決議再增加1個「優選獎」及1個「藝術表現特別獎」，共7個獎項。

本屆首獎「最佳影片」為艾軒影像工作室的「平溪雙姝」；二獎「評審團獎」由拍攝「新莊騷」的施岑諺獲得，「評審團特別提及獎」則是拍攝三芝「街角巷弄」的宏音影視廖士和拿下；三獎「藝術表現特別獎」為「行人設計」團隊拍攝的「尋尋」；「優選獎」共入選3部影片，分別為包括政大《雙黃坪什麼》黃薇心及黃楷翔拍攝的「坪水鄉逢」，致理科大剛畢業的「Rolling」團隊拍攝的「原來我可以」，以及台北城市科技大學演藝事業系師生拍攝的「Adventure or Nothing」。

奪下最佳影片的「平溪雙姝」，描述平溪區闕莉恩、闕莉庭姊妹的故事，闕莉恩不捨年邁阿公阿嬤，為帶他們好好看病，犧牲外面工作機會，毅然返鄉作農，學習開「小山貓」來顧山藥田、半夜巡竹筍林防山豬把筍子吃光光，愈挫愈勇，讓人不捨又佩服她的勇氣，影片平實紀錄主人翁的日常工作，卻又表達了動人情感和現實困境，獲得評審團一致讚賞。導演何婷婷平時是國中老師，閒暇時喜愛拍片，多年來持之不綴也指導許多學生拍攝，對於獲獎感到十分驚喜。

台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍表示，基金會宗旨是為了搭建協助地方創生的平台，這些年自認為很了解創生業者，但看到14部的決選作品，驚艷呈現故事細節，生動又令人感動，心中不由感慨「新北創生，精彩絕倫」，相信辛苦促成這個競賽，是對的決定，希望默默做事的地方創生工作者，能被全台灣的人看見，也能藉此幫助更多的創生青年，明年會繼續舉辦競賽，發揮最大的影響力。

新北市副市長謝政達說，新北市非常重視青年創生，肯定每位為地方付出的年輕人，會全力協助青年在創生的路上更加茁壯，感謝大家的付出，也會持續推動競賽，發掘更多美好的作品，期待下一屆競賽能有更多新北優秀創生青年被看見。

新北青年局局長錢念群指出，這次參賽選材非常多元，包括平溪、貢寮、金山、三芝、坪林等許多地方，關注的創生面向非常豐富，也有許多大專院校學生和青年投入參與，讓人印象深刻，而為讓更多人看到新北動人創生故事，10月27至28日及11月3至4日，參賽作品將於府中15放映院以小影展的形式加場放映，同時也在中華電信及影音平台同步播映，歡迎大家一同關注欣賞。