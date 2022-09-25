琳誼日前接受LiTV訪問。（LiTV、 相映國際提供）

以《俗女養成記2》主題曲〈蚵仔麵線〉入圍本屆金鐘獎「最佳主題歌曲」獎項的主唱琳誼，私底下其實是個吃貨，日前接受LiTV訪問時，被問到是不是很愛吃蚵仔麵線？她直白表示：「我這個人什麼都喜歡吃，我就是貪吃，所以蚵仔麵線也很喜歡！」順勢問她，因為這首歌搭上國民好劇後，造成粉絲也跟著應景吃起蚵仔麵線，導致蚵仔都被吃光光的盛況，她有考慮過蚵仔就這樣被「壯烈犧牲」的心情嗎？只見琳誼靦腆笑回：「很抱歉…但你（蚵仔）很好吃啊！」

琳誼出道以來就是不少男生心儀的對象，不少人好奇她在現實生活中到底有沒有「被追走」這件事？只見她吞吞吐吐地說：「有也要說沒有啊！沒有啦！開玩笑的，我真的沒有。」難道對象需要經過五月天阿信等諸位師兄這關？她連忙回應：「沒有啦！他們這樣業務太廣了吧！其實是因為我去年底才剛出道，現在就是以工作為主，想讓更多人聽到我的音樂作品。」

琳誼說從小愛聽歌，尤其到國中時對陳綺貞老師的音樂作品很有感，繼而開始接觸吉他，音樂之路過程裡，琳誼致敬不少歌手與團體的作品，對她來說致敬田馥甄「無人知曉」難度最高，特別感謝前輩們的諸多鼓勵，像怕胖團主唱兼吉他手閃亮及TRASH的主唱阿夜都曾親自給她打氣，尤其多走搖滾風的怕胖團，就表達沒想到原來自己的歌，透過琳誼純淨嗓音變成了小清新路線。