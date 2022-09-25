興富發登峰造極青年籃球邀請賽今天5日在台北體育館進行第4天賽程，也是大專組首日賽程，興富發集團、台北市長參選人蔣萬安，分別為比賽擔任開球貴賓。台北市政府體育局李再立局長致詞時，勉勵學子都能成為德智體群美，五育並重的選手。

本賽事的前身為海峽盃青年籃球邀請賽（2017年為第1屆），當時只有女生組，2018年、2019年賽事規模逐漸擴大；2020年因為疫情停辦，2021年更名為登峰造極，今年獲得興富發集團挹注資源、冠名贊助，攜手合作在基層孕育更多籃球好手。

台北市長參選人蔣萬安，為大專男子組台灣師大和國立體大之戰開球；興富發集團總裁特助鄭鈞方，為大專男子組政治大學和萬能科大之戰開球。

興富發集團副總經理廖昭雄表示，他們長期支持台北興富發棒球隊，這次也參與籃球，之前也贊助過拔河、足球等運動，所以有關青少年活動的賽事，或者是能夠幫助青少年，興富發都不遺餘力。

本屆賽事於9月22日至29日在台北體育館進行，分為大專男女組和高中男女組。特別感謝教育部體育署指導，賽事由中華民國籃球協會、中華文化教育暨體育交流促進會主辦；台北市政府體育局、舞動陽光有限公司協辦。