談戀愛久了最怕兩人覺得膩了、沒有新鮮感，導致感情漸漸冷淡下來，不過《搜狐網》運勢專欄指出，和水瓶座、天秤座、雙子座的女生談戀愛每天都像在過情人節，因為她們懂得維持新鮮感，挑起戀人的好奇心，讓對方離不開自己。

第三名、水瓶座

水瓶女在戀愛中給人一種高冷的感覺，讓人難以接近，甚至覺得不好相處，但也因為這樣的氣質，讓人更加著迷，想深入她們的內心一探究竟。

水瓶女從不刻意製造新鮮感，而是與戀人保持一定的距離感，既神秘又充滿魅力，總能挑起對方的好奇心。水瓶女也經常用些小套路讓戀人覺得自己不是輕易就能抓在手心裡的人，讓對方更無法離不開自己。

第二名、天秤座

天秤女在愛情中很有自己的一套，不僅把各種套路玩得爐火純青，還擅於利用若即若離的方式，激發戀人的好奇心，想深入探索她們的內心世界。

天秤女懂得拿捏分寸，既不會讓戀人覺得難以探索，也不會讓對方覺得輕易就能得到。天秤女不會一次展現自己的所有魅力，而是一次展示一點，不斷刷新戀人對她們的印象，藉此維持不間斷的新鮮感，讓對方離不開她們。

第一名、雙子座

雙子女在愛情中可說是新鮮感供應商，她們情商高，內心更住著一個有趣的靈魂，就像一個謎一樣，讓人猜不透，因此和她們談戀愛就像第一天在一起一樣，很有新鮮感。

喜歡探索新事物的她們，時刻都在想著要給戀人什麼樣的驚喜，這不僅激起了對方的好奇心，還會想要試著更了解她們。和雙子女在一起就會發現，她們無論何時都魅力四射，相處起來完全不會枯燥乏味，當在一起的時間越長，就越容易深陷在她們的魅力中無法自拔。