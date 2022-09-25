民進黨縣長參選人黃秀芳及和美鎮長參選人尤瑞春則有副總統賴清德站台，雙方隔空叫陣，比人氣也拼場面。（吳建輝攝）

民眾黨主委張雪如跨黨派力挺林庚壬。（吳建輝攝）

和美現任鎮長阮厚爵站台，希望鎮民支持林庚壬，讓鎮政延續。（吳建輝攝）

彰化縣和美鎮是北彰化一級戰區之一，藍綠兩黨都選在今天成立聯合競選總部，國民黨彰化縣長王惠美與和美鎮長參選人林庚壬這邊包括議長、立委以及多達24個里長到場，民眾黨主委張雪如也跨黨派力挺;民進黨縣長參選人黃秀芳及和美鎮長參選人尤瑞春則有副總統賴清德站台，雙方隔空叫陣，比人氣也拼場面。

副總統賴清德24日現身彰化，為民進黨縣長參選人黃秀芳和美鎮長參選人尤瑞春站台，距離上次現身彰化為黃秀芳拉票僅相隔8天而已，賴清德在台上致詞時提到，和美接連發生葉家3兄弟與小兄妹的事件，讓他感到難過，痛批縣府與公所失職，縣長跟鎮長都應該換人做，才能讓彰化人重返榮耀。

另外國民黨彰化縣長王惠美與和美鎮長參選人林庚壬聯合競選總部成立，則有議長謝典林、立委謝衣鳳、國民黨部主委蕭景田、和美鎮長阮厚爵，還有多達24位里長到場支持，展現最接地氣的硬實力，現場擠進近千名支持者，場面熱絡。

民眾黨主委張雪如表示，要讓她站台的參選人屈指可數，她謝絕為政客、為金錢、為名利參選的民意代表站台，但林庚壬是一個政治家，過去她所看到的林庚壬為民所苦，為百姓設想，因此她一定要跨黨派來為林庚壬站台。

彰化選情隨著倒數62天逐漸升溫，各地參選人紛紛成立競選總部，找來大咖站台，綠營黃秀芳積極下鄉與民眾搏感情，舉辦大型親子活動吸引親子選票；爭取連任的王惠美則持續推動縣政，爭取更多選民認同，將選票集中，力拼連任。