花蓮縣環保局獲花東基金1億3500萬元及地方配合款5000萬元，改建國防部花蓮民德營區報廢舊有建物，成立「環境教育數位中心」，作為環境教育場域及新辦公廳舍，整體工程於2019年底施工，今正式啟用。（羅亦晽攝）

花蓮縣環保局獲花東基金1億3500萬元及地方配合款5000萬元，於2019年底起，改建國防部花蓮民德營區報廢舊有建物，成立「環境教育數位中心」，作為環境教育場域及新辦公廳舍，整體工程歷時2年多，今正式啟用，不過大樓目前僅環保局業務進駐持續為民服務，環教場域需待設備到位並獲環保署認證即營運使用，盼屆時能成縣內的環教指標及領航基地。

環保局配合中央推動《環境教育法》，2011年接管國防部花蓮「民德營區」，利用軍方報廢建物成立環境教育永續中心，推動環教工作，但因軍方舊有建物使用逾50年，有安全及耐震疑慮，且環保局後續評估舊有辦公廳舍空間不足，建物使用近45年，牆面已有劣化現象，經規畫整合環教推動事項及辦公廳舍需求，便改在該址設置環教數位中心。

環教數位中心興建計畫2018年獲花東基金1億3500萬元挹注及5000萬元地方配合款，2019年底開始施工興建，歷經2020年至2021年期間新冠疫情肆虐，終在今天落成使用，立委傅崐萁、環保署環境督察總隊長李健育、多位縣議員均到場參與剪綵儀式。

傅崐萁指出，縣長徐榛蔚大力推動環教數位中心成立，執著要讓花蓮的永續發展，符合聯合國的永續指標，因此積極向中央爭取經費建設地方，讓花東不再落後西部40年，他也相信這棟現代化的大樓，除符合低碳綠能新指標，還能讓環保局及志工們有好的場域持續推動環境教育。

環保局行政科長賴欽鵬指出，環境教育數位中心佔地逾4200平方公尺，是環保局舊廳舍空間的2倍多，1樓為環教場域，2、3樓環保局各科室辦公場域，4樓為主管辦公室，整棟大樓屬開放空間，停車場除平日辦公使用，假日會評估開放給鄰近村里民使用，同時也會整理中心前後環境，供民眾遊憩使用。

賴欽鵬說，今天主要為大樓啟用，環保局同仁會先移到新址持續服務民眾，環教場域因需待課程軟硬體到位，並獲環保署環教中心認證，才會開始試營運。

他說，環教課程目前規畫將平面內容結合AR或VR設備，發展為具互動性的內容，明年會有初步雛形，營運後也會參考訪客意見，調整改進，盼能將此中心打造為縣內的環教指標及領航基地。

此外，建築師陳以凡則說，環叫數位中心屋頂設有太陽能設施，降低局內電力負擔，外頭也設有風力太陽綠能路燈等相關綠能設備，盼藉此讓該中心成公務機關辦公場域的標竿典範外，未來也會申請綠建築標章，作為國內綠建築的示範基地。