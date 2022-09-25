民進黨新北市長候選人林佳龍今上午出席「新北市醫事團體支持林佳龍後援會成立大會」，現場27個醫事團體齊聚。（李奇叡攝）

林佳龍呼籲換他做市長，讓新北「心臟強、血路通、中樞神經指揮系統整合好」。（李奇叡攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍今上午出席「新北市醫事團體支持林佳龍後援會成立大會」，現場27個醫事團體齊聚，共超過千位醫界從業人員出席力挺，林佳龍從後援會榮譽總會長、民進黨立委邱泰源手中接下聽診器和醫療白皮書，象徵「傾聽民意、對市政對症下藥」，並呼籲換他做市長，讓新北「心臟強、血路通、中樞神經指揮系統整合好」。

林佳龍說，台灣民主運動領導人物蔣渭水過去診斷台灣狀況，今天醫界27個團體也齊聚在此，一同會診、體檢新北市，他觀察到，新北「缺少強而有力的心臟」、「血路不通」、「四肢無力」、「營養不良」，未來要透過溪北捷運串連，將板橋、新莊副都心、三重第二行政中心整合成都市核心區，發展智慧城市，而交通就像循環系統，現在血路不通，新北升格雖預算增加一倍，但資源被壟斷，導致新北城鄉差距加大。

林佳龍認為，新北最重要的是「中樞神經出問題」，新北市長侯友宜雖口中講好好做事，但心中想著2024總統大選，林佳龍已準備好百項政見，要帶來新人新政，讓新北「心臟強、血路通、手腳行動方便、中樞系統整合得好」，他指出，新北社福人均預算六都最低，顯示「營養不良」，社福都是中央在努力，因此他提出 65 歲以上長輩補助免費裝假牙、敬老愛心卡點數增加、青年成家基金10萬元、2至3歲幼幼班增加300班、社宅新規畫2萬戶等社福政見，宣示「選佳龍有福利」，市長換人新北才能大翻新，

林佳龍強調，今天能看到醫界相挺「充滿感謝、感動」，感謝醫事人員這2年9個月來在防疫第一線為國人顧健康、讓人們過正常的生活；而感動是因為醫事人員是社會的良心，「一定要看到值得的人才會出來相挺」。