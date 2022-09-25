潘慧如演出照相館老闆，是一位長生不老的女子。（中視提供）

潘慧如演出照相館老闆，是一位長生不老的女子。（中視提供）

中視、中天八點檔《台灣X檔案》劇情進入第二單元「舊時照相館」，潘慧如受邀演出照相館老闆，劇中是一位長生不老的女子，因捲入特搜隊偵辦的案件，意外揭開一段離奇的故事。對於這次演出「穿梭不同年代卻外表沒變的謎樣女子」，潘慧如坦言是很奇特的一個角色，但因為人設的外在年齡與她實際差不多，加上她有看過類似情節的電影，所以詮釋起來沒有太高難度。

劇中潘慧如不時拿著相機拍照，戲外卻不是個愛拍照的人，「因為工作本身常被拍，自己反而不喜歡。」但念書時有學過攝影，所以拍照技術還不錯，拿起相機很自然。

雖然只是演出《台灣X檔案》其中一單元，但潘慧如卻很難忘，尤其是家中發生火災的那場戲，「非常深刻，當時在晚上拍攝，要營造出大火，現場花了很久的時間。」因為沒有拍過，潘慧如坦言從接到劇本到拍攝當天內心都非常害怕緊張，導演更是頻頻安撫她的情緒，「為了鏡面，我站的位置，有加深火源，衝進去後必須大喊大叫，沒想到突然來了一陣風，煙變得更大，我的嘴巴就吸了一大口煙進到肺部，當下有強烈體會到當真實火警發生時，那種被嗆到的感受。」拍完大約有2、3天，她只要一用力就會想咳嗽，但她非常感謝製作團隊，安全措施作的非常完善，所以那場戲算是拍攝得很順利。

潘慧如這檔戲和劉書宏有不少對手戲，「我所有的戲幾乎都跟他，像是有一場道別戲，在停車場拍，天氣很熱，但書宏的眼神，還是能把情緒作得很滿，所以我們一次就OK。」她直誇劉書宏是個很會丟球的對手，被問是否也認為劉書宏眼神會帶電，潘慧如笑回：「他很喜歡用眼神放電，但對姊姊我好像沒什麼感覺。」

潘慧如不僅演技精湛，更是凍齡女神代表，她透露，平常在飲食方面，不太吃正餐以外的零食或飲料，到台中拍攝《台灣X檔案》時，同劇演員常會買當地美食分享，但她幾乎都不吃，加上除非有拍戲，不然晚上9點就會上床睡覺，維持早睡早起作息，這些應該都算是她長期以來的養身之道。近來她除了忙於拍戲，也積極經營「不是電視台」YT頻道，其中有個節目《環島進行中》，是她帶狗狗一起環島，行程相當忙碌。而3、4年前她就動念想做的寵物美容旅館，現在正裝潢中，預計年底就會開幕，「每天都感覺時間不夠用」是她近期心情寫照。

《台灣X檔案》隨著第二單元推出，收視更引發迴響，為答謝熱情支持的觀眾，演員將於周六(10／1)舉辦中南部見面會，詳情資訊請見官方粉絲團。《台灣X檔案》每周一至周五晚間8點分別在中視及中天娛樂台播出。