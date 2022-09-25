盧秀燕（左）並為林霈涵披掛競選綵帶，支持者在台下高喊「凍蒜！」。（張妍溱攝）

盧秀燕（中）表示，選舉期間將利用上班之餘的假日時間全力輔選。（張妍溱攝）

台中市長盧秀燕拚連任，假日行程滿檔，25日上午出席台中市議員候選人林霈涵聯合競選總部成立大會，盧秀燕並為林霈涵披掛競選綵帶，現場喊出「搶救國民黨東南區第3席」，並指東南區是國民黨在各區少數n＋1的選區，拜託選民讓東南區國民黨議員席次過半，未來順利推動市政。

至於外界關心，盧秀燕今天下午將到台南幫謝龍介站台，在啟動外縣市輔選後，如何兼顧台中選情？盧秀燕回答，距離投票日只剩下2個月，時間非常緊湊，因此她會利用上班之餘的假日時間全力輔選，除了議員、里長的輔選之前已經啟動，今天早上有6個行程，其中有2個行程就是輔選行程，不過行程再緊張，工作再忙碌，還是要努力讓志同道合的夥伴都能夠當選。

另外競選總部將舉行開箱活動，詢問競選總部設計理念？盧秀燕表示，我們覺得選舉是一個正向、同心協力的活動，因此她希望展現正向的選舉、君子之爭，同時讓市民朋友覺得選舉不必太過政治紛爭，而是想傳達選舉是追求美好、傳達正向的意向，同時也希望這是盧秀燕競選總部是有特色的，各種的安排都是希望能夠展現這樣的方向。

盧秀燕競選總部指出，競總將在26日下午舉行燕子總部開箱暨燕子主委召集令記者會，燕子總部融入很多媽媽市長想要傳達溫暖、正向、體貼的概念，整體設置與佈置凸顯女性巧思，還被來訪的支持者稱為最有「媽媽味」的競總，歡迎一起來參與開箱活動。