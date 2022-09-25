陳乃榮（左）珍惜人夫身份。（相信音樂提供）

丁噹錄製影片分享心情。（相信音樂提供）

王柏森、陳乃榮與扮成小阿美的志工合影。（相信音樂提供）

《搭錯車》音樂劇中飾演拾荒亞叔的王柏森，以及演出男主角時君邁的陳乃榮，24日前往靜思書軒參與「親情 愛情 夢想─搭錯車音樂劇分享會」，女主角丁噹雖無法到場，特地事前先錄製影片分享《搭錯車》的動人故事。對於音樂劇今年即將完成第30場，丁噹說：「看大家的反饋的小作文，觀眾看完音樂劇都會和自己生命有所連結，都會在社群分享，對我來說每場看完特別感動。」

王柏森對於演出後的簽名會上，劇迷都會喊他爸爸一事印象深刻，丁噹還故作吃醋開玩笑對他說：「你怎麼這麼多女兒。」音樂會團隊也曾到海拔高到2000公尺的雲頂飯店演出，唱到全場最激昂的〈一樣的月光〉時，主辦單位擔心演員缺氧，在後台準備氧氣筒備用，而到加拿大演出時，許多觀眾雖然聽不太懂中文，感動劇情已超越語言隔閡。

陳乃榮則提及自己和《搭錯車》的時君邁經歷相似：「當歌手創作歌手真的不容易，時君邁經歷的，我也經歷過了！唯一和劇中不一樣就是我不是渣男，提醍我不能當個渣男，好好珍惜家人。」幸福人夫的他，認為能夠與愛的人好好吃飯散步、一起看電視、分享生活事物，那就是幸福，還會每天藉機傳訊給王柏森，得到王柏森的早安圖後，再傳給自己的爸爸道早安。

王柏森也表示《搭錯車》劇情和他的人生也有撞擊巧合，劇中阿美的第一場演唱會，父親無法前來欣賞，王柏森自己曾經有一場舞台劇要首演了，也遭逢父親過世，他強忍悲傷演出，「我不希望把這劇痛帶給觀眾，沒見到家人最後一面那種痛不會過去，刻意安排讓阿美有機會讓亞叔見到一面，我對阿美說的，彷彿我爸化身來跟我講那句話」；提及去年媽媽離開，不由得悲從中來，呼籲大家行善行孝不能等，愛要及時。

昨分享會安排特別橋段，一名小志工扮成小阿美，現場跟柏森和陳乃榮在玻璃「酒矸」上種下生命新苗，不在場的丁噹也祭出好康，憑《搭錯車》音樂劇2022台北場任一場＋「當我們再一起」演唱會門票，出示票券即可於丁噹11月11、12日舉辦的「當我們再一起」演唱會後與她合影。此外，《搭錯車》音樂劇世界巡演第30站也將於11月4、5、6日於台北表演藝術中心大劇院登場。