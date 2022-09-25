「高雄好味祭-綠色友善餐廳年度大賞發表會」這個週末於高雄凹子底森林公園廣場舉辦，現場結合神農市集、農民種子老師、手作餐桌和音樂會，用最歡樂的氛圍辦理綠色友善餐廳頒獎典禮，評鑑通過45家餐廳，頒發7項餐飲獎項。活動同時也邀請金曲原民歌后以莉．高露及高雄大樹的孩子王樂團等實力派歌手現場演唱，農業局局長張清榮感謝所有的「高雄綠色友善餐廳」，在嚴峻疫情的這幾年，依舊持續守護這塊美麗土地，一起落實永續經營理念。

「高雄綠色友善餐廳」是高市府農業局結合農業與餐廳業者，協助媒合產地到餐桌安全食材，講求地產地銷、低碳飲食及環境保護，業者將食物來源、社會及環境的內涵融入，評鑑指標重視六大構面—能源節省、環境保護、綠色安心飲食、綠色行動、永續經營以及衛生安全，嚴謹多元的綠色友善餐廳評鑑為消費者嚴格把關，至今已串聯了高雄45家餐廳，共同推動永續餐飲理念。為打造高雄綠色永續的餐飲運動，2021至2022年以「高雄好味祭」陸續推出在地食材餐會、食材尋寶隊等田園活動，以「誠食」出發，代表對食材的尊重、對美味的堅持和對消費者的「誠實」，回應土地永續發展目標。

今年度的綠色友善餐廳年度大賞發表會，首次設置獎項，表揚具六大構面優選之餐廳，包括：年度綠色卓越獎、誠食在地食材獎、友善綠廚房獎、旬味綠餐盤獎、綠色行動實踐獎、綠色永續經營獎、旬味食材創意獎等共七大獎項：

1.年度綠色卓越獎：漢來蔬食-佛館店/巨蛋店、義郎創作壽司-忠言店/美術店，餐廳採用高雄在地好食材，用心實踐評鑑六大構面，餐廳內外場乾淨整潔極具代表。

2.誠食在地食材獎：迪立印度健康蔬食坊、LA ONE Kitchen 歐陸廚房、馨窩良行Homelanie，使用大量有機等安全食材，實踐在地食材及環境永續責任。

3.友善綠廚房獎： H2O水京棧國際酒店-京悦軒中餐廳、Ripple西餐廳，採用高雄在地食材，餐廳內、外場環境衛生，廚房省水裝置，落實回收減廢。

4.旬味綠餐盤獎：思想.起 文化廚苑，極具在地環保與文化內涵底蘊，傳承並發揚傳統台菜文化。

5.綠色行動實踐獎：巨蛋旅店-蓋婭蔬食，使用環保認證清潔用品、環保再生紙，講求廢棄物減量等環境關懷行動。

6.綠色永續經營獎：THOMAS CHIEN Restaurant，在地食材取代進口食材，突破傳統西餐廳食材運用，如：芸彰牧場菲力牛排取代美國牛，高雄元品有機145米利用於燉飯中，縮短食物里程，用食材體現環境永續目標。

7.旬味食材創意獎：GienJia 挑食餐廳，將在地物產特色作成創意料理，菜單具有十足創意，從消費改變生產。

農業局長張清榮表示，在消費者日漸重視飲食安全的今日，綠色友善餐廳正符合消費者追求安全、環保、健康飲食的潮流所需，即使面對疫情衝擊，業者仍然堅持對環境最友善的經營方式，從在地食材的使用到環保健康的烹調方式，用綠色經營之路擁抱永續價值，也同步促進農產品從生產、販售到食用，形成一個安全的網絡，值得推薦給市民朋友。

農業局表示，週末活動邀請綠色友善餐廳和農民種子老師們共同辦理「友善餐廳Ｘ好食市集」，還有一起動手做節氣親子餐桌；食農故事及玩創意等，歡迎民眾臉書搜尋「高通通-高雄Super Go-高雄市政府農業局」或「高雄綠色友善餐廳」。一同感受高雄風土和誠心款待高雄好味。