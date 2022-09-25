因危老改建而熄燈謝幕的台北西華飯店，宣布啟動元宇宙計畫，首波由發行以西華客房為發想的340組限量紀念NFT打頭陣、將經典化為永恆收藏，於29日下午3點準時開賣，27日中午將進行僅此1枚的珍稀隱藏版NFT「經典2006巨星套房」競標。

位於民生東路三段、鄰近松山機場的台北西華飯店1990年12月4日開幕，地上20層、地下5層建物設有343間客房、包括39間套房，以及5間餐廳及酒吧，室內泳池、健身房、SPA等設施。由於申請危老改建通過，飯店於今年2月15日熄燈謝幕。

為保留西華精神，台北西華宣布啟動元宇宙計畫，首發「典藏西華NFT」以「圓」融合線上線下虛實打造360度完整體驗，藉由340間客房房號及房型，實景拍攝完整保留西華飯店樣貌，再結合8款獨家經典西華制服小熊，承載對西華飯店的回憶與想念。

「典藏西華NFT」將於9月29日下午3點銷售至10月13日晚間11點59分公開銷售、售完即止。此次特與MaiCoin集團合作，透過Qubic Creator一站式NFT發行服務打造專屬NFT官網，消費者可直接瀏覽喜愛樣式再透過多元支付功能購買，大幅降低入手門檻。

同時，「典藏西華NFT」更搭配相對應的絕版西華客房門牌鑰匙精裝紀念禮盒，以及各式驚喜賦能優惠，透過NFT賦能連結實體通路消費，不僅增加NFT購買樂趣，也展現其珍稀性及獨特性，更具收藏價值。

「典藏西華NFT」合計加贈獨家九大賦能好禮，包括為期1年的限定西華經典美食饗宴獨家預購權、專屬寢具品牌合作優惠、生日驚喜好禮，以及隱藏版專屬活動體驗優惠與典藏小品，另外更享免費抽獎資格，包括1年份台北萬豪酒店免費早餐及免費停車權超值好禮。