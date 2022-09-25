莊玉珠無黨籍參選，同選區的國民黨台南市議員參選人蔡淑惠也到場祝賀，2人互相擁抱。（程炳璋攝）

無黨籍台南市長參選人林義豐到場力挺莊玉珠。（程炳璋攝）

台南市議會8年前議長選舉爆發民進黨議員跑票案，當時民進黨籍台南市議員莊玉珠遭指跑票開除黨籍，4年前爭取連任落選，這次以無黨籍東山再起，獲更多厭惡藍綠惡鬥支持者幫助，25日競選總部成立連同選區的國民黨籍議員蔡淑惠也不怕忌諱到場相擁力挺。

莊玉珠的公公蔡介雄是民進黨創黨元老兼7屆省議員。她繼承蔡家選舉香火，一路當選5屆台南市議員，卻在2014年的台南市議員選舉中，遭指跑票，使當時擁有過半數議會席次的民進黨失去議長寶座，由國民黨李全教當選。

莊玉珠事後遭民進黨開除黨籍，儘管後來司法判決還予清白，仍受派系排擠無法返還黨籍，導致4年前競選連任議員失利，她仍持續透過地方政治人脈為在地爭取建設。

沉潛4年再戰台南市第9選區議員選舉，莊玉珠深感政治圈失去奧援的現實，25日競選總部成立，全無民進黨議會前同事到場相挺。她表示，台灣多數民眾已厭惡藍綠惡鬥，這次用無黨籍參選，感受更多支持者願意幫忙。

相對綠營選將冷淡，無黨籍、國民黨籍參選人卻及時送暖，無黨籍台南市長參選人林義豐、台南市議員參選人杜素吟都到場支持，甚至連同選區爭取連任的國民黨籍台南市議員蔡淑惠都以「蔡家親戚」的身分到場，並與莊相擁打氣。

蔡淑惠表示，一早就到莊玉珠競總門口，卻遲疑不敢貿然進入，考慮到對方過去為民服務令人欽佩，2人議場同事情誼深厚，加上蔡家親戚身分，即使同選區不同黨派也要跨黨相挺。

莊玉珠對8年前議長選舉遭抹黑跑票，並遭開除黨籍仍耿耿於懷，不斷強調司法已還清白，並以4年前涉及議長跑票的多位民進黨議員都已恢復黨籍，為何她8年前的冤案卻無法恢復？

有選民提及，一直感念莊玉珠曾在身懷六甲時，還帶他到台南市政府陳情的服務態度，也有選民深受莊的公公蔡介雄時代的恩情，向子孫交代只要蔡家後代仍在政治圈選舉，就要力挺到底。