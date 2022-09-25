黃敏惠競選總部今成立「勇媽青年團」，黃敏惠授旗後，親自帶領上百名青年騎乘YouBike環嘉。（呂妍庭攝）

國民黨籍嘉義市長參選人黃敏惠競選總部今成立「勇媽青年團」，黃敏惠授旗給青年團長蘇芳儀。（呂妍庭攝）

為以實際行動支持18歲公民權入憲，國民黨籍嘉義市長參選人黃敏惠競選總部今成立「勇媽青年團」。（呂妍庭攝）

黃敏惠喊話蔡英文總統 ：兌現鐵高中央全額補助承諾

蔡英文總統今下午將參加民進黨嘉義市長參選人李俊俋競選總部成立大會，爭取連任的嘉義市長黃敏惠藉「勇媽青年團」活動向蔡英文喊話，呼籲中央兌現2003年鐵路高架化中央全額補助的承諾，不要讓中央支票淪芭樂票，甚至軟土深掘，對嘉義真的很不公平，是呷嘉義人夠夠，更向所有參選人喊話，「嘉義要大團結」，挺勇媽、挺嘉義，讓中央兌現承諾。

為以實際行動支持18歲公民權入憲，國民黨籍嘉義市長參選人黃敏惠競選總部今成立「勇媽青年團」，黃敏惠授旗後，親自帶領上百名青年騎乘YouBike環嘉，為年底的公民複決案沿路向民眾宣示勇媽挺青年的決心。

黃敏惠說，我們要為嘉義市做的更多，但資源很少，我們自助也希望人助，再次提及，嘉市鐵路高架化工程，中央承諾要全額負擔工程款，最後卻核定嘉義市負擔38.3億元，今年還說要增加9.88億，嘉市總共要負擔48.2億元，對1年預算171億元的嘉義市，是沉重負擔以外，未來要做建設都有困難，嚴重排擠其他公共建設進行，相對也耽誤嘉市青年的前途，請蔡英文總統讓中央兌現承諾，讓更多年輕人能夠返鄉、移鄉。

「這個財務負擔，非常沈重，不要再軟土深掘！」，黃敏惠說，自己對鐵路高架化市負擔的立場從來沒變，在國民黨執政時期，她要求零負擔，在民進黨執政，也是同樣的訴求。

黃敏惠說，未來是屬於年輕世代的，年輕人有權參與公共事務的制訂，嘉義市是民主聖地，18歲公民權入憲是一個不分黨派的議題，讓年輕人能參與公共事務的決策，勇於發表意見，這就是民主價值的所在，所以她全力挺18歲公民權入憲。

今「勇媽青年團」由青年團長蘇芳儀、國民黨市黨部主委蔡明顯、競選總部主委胡懋麟、後援會總會長黃國芳、黨籍議員及參選人等一同見證成立。