房價居高不下，令不少有意買房的人卻步，一名在工地擔任主任的網友表示，月領7萬仍沒有成家的勇氣，原因在於現在的房價讓他沒有希望，直呼這一代真的好悲哀，他問「月薪3萬人會不會比他更失望？」貼文引發網友共鳴，多數網友認為不管月薪高或低，還是對現況感到很絕望。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，自己不太會念書，大學時他因為身邊只有一張普通的建築相關證照，為了考取最頂級證照，努力念書考了很多次，分數仍達不到門檻，讓他放棄。但他大學畢業後，很幸運地進入一間營造商，持續做了6年考取工地主任執照，月薪也提高到7萬元。

原PO表示，月收入7萬高於現在人的薪資水平，卻不如10年前月入5萬的家庭，在那個年代月入5萬就能買房、結婚、生兒育女，現在的房價讓他覺得未來沒有希望，感嘆「這一代真的很悲哀，我不敢想像那些一個月只賺3萬多的人會是什麼心境，會不會比我對這個國家更失望？」

心境曝光，引發網友熱烈討論，「可是現在不買房，以後只會更貴，還是咬牙貸款下去吧」、「躺平了，貧富差距太大，所以我沒錢不想生，不然下一代比我們更苦而已」、「現在月入15萬，要買一間像樣的房也是很難啊」、「我年紀應該跟你差不多，目前月薪12萬了還是很絕望」、「其實絕望的是你的心態，等你月入10萬還是會同樣絕望，因為你會想要更好的房子、更好的生活」。