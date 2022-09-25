新住民及其子女在移民署辦理的創新活動「探索考古Fun科技」中參與有獎徵答。（移民署提供）

內政部移民署積極推動「新住民數位應用資訊計畫」，提供新住民免費資訊課程，24日舉辦「探索考古FUN科技」創意活動，帶領新住民朋友探索台灣史前文化。透過科技體驗，了解台灣5000年前的歷史發展，讓新住民及其子女一同學習，增進親子關係。

參與活動的新住民表示，移民署提供的電腦課程相當豐富且具有創意，期許未來移民署能夠再開設更多元的課程内容，對於本次探索考古FUN科技活動，參訪國立台灣史前文化博物館內的各項設施。

新住民表示，對於這次活動充份了解台灣埋藏著約5000年的史前文化，還可以透過窗戶直擊考古專家們工作的情況，設施透過數位方式生動呈現，讓新住民及其子女更願意花時間把台灣史前文化的故事看完，這次的體驗活動充滿知識及樂趣。

移民署表示，今年度提供12門資訊課程，包含Line貼圖設計、自製手機鈴聲、網紅行銷、時下熱門Podcast及手機行動支付等內容，還有親子同樂DIY額溫卡設計與轉印等，多樣豐富的課程內容，讓新住民善用科技力量充實自己，提升自信心，創造科技生活化，還有「把課程送到家門口」的服務，利用「行動學習車」到各地開設行動教室，任何空間都能化為教室，讓學習不受限。

「新住民數位資訊ｅ網」提供線上學習課程，只需註冊會員即可免費隨時學習，另有「新住民交流平臺」提供多元文化介紹及各項就業與教育等資訊。