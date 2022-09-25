女星小禎與前夫李進良離婚後，兩人保持友好關係，前陣子與前夫在社群平台上的互動也受到網友大力讚賞。豈料，一向給人樂觀開朗，善於安慰別人印象的她，近日突在社群平台上po文表示「醜了、老了、爛了」，一篇負能量滿滿的貼文，引起網友關心。

小禎PO出的自拍照套上了「你現在不是小孩是大人了」的濾鏡，並用白字在照片下方寫出「醜了、老了、爛了、還能怎樣呢？繼續被騙繼續作噁嗎？已經感覺累了像80了」，照片中她的表情略顯疲憊，字裡行間充斥著生活的苦澀和對現實的妥協。

不只如此，隨後她又在臉書中貼文，並附上指針落在3點35分的手錶照片說：「誰還醒著？完全失眠。」配文加上泫然欲泣的表情，讓人感到滿滿的煩惱充斥其中。誰料貼文一出，立刻引出大量網友回覆，發現許多網友也因為各式各樣的原因無法在夜晚安然入睡，她不由得驚嘆「天啊….真的好多欸！」

日前小禎才在社群平台上PO文表示最近瑣碎事務繁多，身體、心情都大受影響。昨日深夜又再次突PO負能量文字，讓網友不免擔憂她的身心狀況，紛紛留言「在照顧別人的同時，不忘了好好照顧好自己。」、「別太辛苦、別太累了。」為小禎加油打氣。