競選連任的新竹縣長楊文科25日成立競選總部，對手周江杰陣營指控該處是豐邑建設先前建案的接待中心，連結豐采520建案造成路基塌陷事件，懷疑是不是「官商一家親？有關係就沒關係？」楊文科競總指場地是合法租用，批周陣營惡意連結，企圖抹黑誤導民眾。

楊文科競總強調，總部場址是合法租賃，與建商建案路面坍塌事件完全是兩碼事，周江杰以「官商一家親，有關係就沒關係」，就是惡意連結、刻意誤導，競總已委託律師團研議對此抹黑提告。

楊文科總部表示，總部選址基於鄰近高鐵、交通便利，且為既有空間再利用，因此向建商承租舊接待中心，作為競選期間使用，縣府對建商建案造成路基塌陷，已函送新竹地檢署調查，也開專案小組審議中。

楊文科競總說明，總部現址是既有空間再度利用，比重新搭建環保，由總部支付租金向建商承租，作為競選期間使用，皆以服務選民、地理位置方便為考量，也是合法租賃，與建設公司建案路面坍塌事件無關。

在豐邑的豐采520建案發生路面坍塌事件後，楊文科當時即趕赴現場關心了解，並站在居民立場強烈要求建商正視安全問題，除連續開罰、勒令全面停工。

因問題一再發生，造成居民極大威脅，楊文科指示縣府在8月26日蒐集相關資料，依《刑法》第193條函送新竹地檢署調查施工過程，絕非對手所稱「有關係就沒關係！」

此外，楊文科也指示成立專案小組，邀集學者專家提供意見與監督建商，找出坍塌根本原因，並要求全盤檢視現場周邊地質，以科學數據佐證安全性，並嚴格審查建商改善計畫，沒通過就持續停工。