新冠肺炎疫情趨緩，邊境即將開放，國際觀光將迎來新曙光，高雄觀光產業界搶先在23日正式成立「陳其邁觀光產業後援會」，業界領袖全員到齊，盛讚市長陳其邁帶領高雄度過疫情，疫後振興、招商引資更交出好成績，盼陳其邁能帶領高雄向前衝，拚觀光、拚經濟。對此，陳其邁也承諾擔任觀光產業界最堅強的後盾。

陳其邁觀光產業後援會總會長劉坤福表示，觀光產業雖受疫情重創，但高雄在陳其邁帶領下，不僅招商成績亮眼，觀光活動、城市行銷表現更加優異，獲旅館、旅行業、商圈、客運等業者代表力挺高票連任，再為高雄拚4年。

陳其邁觀光產業後援會副總會長、高雄市旅館商業同業公會理事長周文彬表示，陳其邁為了振興觀光，舉辦台灣燈會、文博會、台灣設計展等全國性展演，更打造熱氣球、風箏節、鹹酥雞嘉年華和冰品市集等在地特色活動，吸引許多外縣市遊客到訪，每到假日一房難求，住房率屢開紅盤。

陳其邁觀光產業後援會副總會長、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會監事會主席吳盈良則感性表示，在旅行業遭逢最大挑戰的時刻，陳其邁推出高雄券振興，為旅行業注入活水，成為疫後觀光能量的基石。

陳其邁觀光產業後援總會會長、高雄市觀光旅館商業同業公會理事長郭啟炫表示，這2年市長積極招商引資、辦理國家級大型觀光活動，星級飯店轉型、國際品牌酒店也相繼插旗，提升高雄在國際能見度，並帶來許多就業及旅遊人口。

陳其邁表示，市府力挺觀光產業界，就要做到最「雄」，資源投入絕不手軟。2021年高雄整體銷售額達5.5兆，較2020年增加1兆，成長率六都第一，在疫情下受創甚深的百貨業，成長率也為六都之首，可以看見市府透過發放夜市券、高雄券，帶動成果相當顯著。

陳其邁也承諾，會當觀光產業界最堅強的後盾，隨著10月國境開放，市府會持續強化硬體打造與行銷軟實力，全力輔導旅宿、商圈等業者做好準備，未來搭配國際遊艇碼頭、港埠旅運中心等高雄新地標，爭取觀光客到訪高雄，持續創造觀光經濟效益，與業者一起拚。