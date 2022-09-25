國民黨新竹市長候選人張善政北部競選總部主委、立委萬美玲，日前遭爆退出多個群組，引起關注。面對爭議，儘管萬美玲腳受傷行動不便，幾人還是馬上一同跑行程，前往同安黃昏市場拉票，張善政也說展現團結打拚的樣子，就是最好的證明。

張善政今（25）日在臉書表示，周末夜晚他與桃園區的夥伴們一同前往最熱鬧的同安黃昏市場，遇到了非常熱情的市民們。他透露，同安黃昏市場附近有很多桃園區最棒的美食，是桃園人吃宵夜的首選，更堪稱是大家的「灶腳」。

「最讓我感動、感謝的是萬美玲委員，近來儘管她的腳受傷、行動不便，但還是到處替我拜票，風雨無阻、不辭勞苦！」張善政提到，因為手機壞掉的關係，萬美玲意外退出部分群組，他被問到就馬上說兩人之間的關係從沒壞過，如今一同展現團結打拚的樣子，就是最好的證明。

張善政說，這陣子對抗抹黑，仍持續推出各項政見，希望爭取市民的認同，他也會繼續與桃園市議員黃婉如、陳美梅、詹江村，以及議員候選人凌濤、張碩芳等夥伴們一起努力，「投票日倒數62天，做伙拚桃園善好！」