台北市長選戰激烈，台北市長柯文哲今天批評，民進黨參選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安，「一個是權力的傲慢，一個是權力的無能」，蔣萬安釘陳時中2年半，釘不出成績，再轟民進黨選舉費用沒有上限、手段沒有下限，國民黨百足之蟲死而不僵，但相信台北市民能理智思考選出市長。

柯文哲今天出席無黨籍台北市長參選人競總成立大會，他在致詞表示，黃珊珊當副市長的這2年又10個月當中，解決很多很困難的題目，像大巨蛋權利金的協商、設立違章爭議處理委員會，以及對商圈、市場、夜市的協助，相信這些攤商對他的支持度一定很高，因為她真的去解決他們的問題。

「我的優點她都有，但我的缺點她都沒有」。柯文哲說，自己是外科醫師出生，做事相當強硬，像處理重陽敬老金，黃珊珊協調各方意見，找出折衷辦法，政治就是最需要這種能力。

柯文哲說，「選舉終究還是在一堆蘋果裡面選一顆，相對於其他兩個對手，我給他們的評語就是，一個是權力的傲慢，一個是權力的無能。」

他痛批，護航高端已經違反醫學知識，阻擋BNT根本違反我們的醫學倫理。這個不是權力的傲慢不會幹成這個樣子」。

柯文哲指出，兩位候選人在立法院已經交鋒2年半了，陳時中還是皮皮的，只有遇到民眾立委高虹安，才可以把他盯得走投無路，其實蔣萬安盯陳這2年半也盯不出什麼成績，所以「一個叫權力的傲慢，一個叫權力的無能。」

柯文哲說，黃珊珊用無黨籍去選，當初也是勸黃，2014年他也是用無黨籍來選，照顧市民不需扯到意識形態、黨籍，除非要去選立法院的不分區，不得不有政黨，他認為在城市的層次，無黨籍是一個比較好的選擇。

柯文哲強調，他的副市長有國民黨、親民黨、民進黨，局長從新黨到民進黨的都有，可是大家都還是很和諧的工作，相信黃珊珊當台北市長，一定可以朝向聯合政府的目標去努力。

他說，今天成立大會也是各黨派都有來，我想這個也是好的現象，不能說綠的開成立大會只有綠軍會去，藍的只有藍軍會去，台灣的確是需要有一個藍綠共同的機會。

柯文哲直言，民進黨的選舉費用沒有上限，手段沒有下限，國民黨畢竟還是百年政黨，有句成語叫做百足之蟲死而不僵，他還是有一定的組織力量，不過我相信台北市是全台灣最先進的城市，能夠最理智地思考選出市長，來帶領台北繼續前進。