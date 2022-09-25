中國疾控中心前主任、中國科學院院士高福24日出席中國科學技術大學上海研究院主辦的墨子沙龍，以「人類、病菌與疫苗」主題，就疫苗功用、發展、副作用等疫情話題分享觀點。他提到接種疫苗要「少量多次」、「間隔一定時間」，比如「朝陽群眾」識別壞人就是靠不斷地認；疫苗有類似的作用原理，比如每半年打一針，來喚醒免疫細胞，讓它認出新冠病毒。

高福表示，人類第一次這麼大規模地通過疫苗接種來預防冠狀病毒，裏面有很多未知，今天做的很多決策都是動態的，會據科研成果來決定下一步怎麼做，目前大陸疫苗接種遵循自願原則，隨著時間推移也會進行動態調整。

對於接種疫苗與肺結節風險，高福表示，目前沒有證據表明二者之間有密切關係。但也表示這個疫苗還有它自身的缺憾，這給青年（科研人員）提出一個新問題，今後對肺臟免疫要進行很好的研究。

根據香港01高福表示，坐飛機會墜機、坐火車會出軌、走路會摔倒，但大家並沒有（因可能的風險而將之全盤）否定。現在面臨大規模疫情，疫苗既防止個體的死亡或重症，又保護群體不發病，所以當人類沒有別的選擇時就需要疫苗。