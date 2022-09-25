嘉義縣111年度長青才藝與運動功夫展演觀摩會今登場，來自18鄉鎮市長青學苑千歲團成員齊聚一堂，展現「不老孩童」精神與活力。（呂妍庭攝）

嘉義縣111年度長青才藝與運動功夫展演觀摩會今登場，來自18鄉鎮市長青學苑千歲團成員齊聚一堂，展現「不老孩童」精神與活力。（呂妍庭攝）

嘉義縣111年度長青才藝與運動功夫展演觀摩會今登場，來自18鄉鎮市長青學苑千歲團成員齊聚一堂，彼此學習搏感情，展現「不老孩童」精神與活力，嘉義縣長翁章梁說，為讓長輩強肌健骨存老本，縣府2021年起推動「精準功能性運動，培訓54名精準運動指導員到社區帶長輩運動，今年已有100個社區據點提出申辦，透過指導員的關懷、觀察與體驗心得，長輩可以獲得強化肌肉適能、避免肌少症的鍛鍊秘訣，開啟嘉縣成功活躍老化新里程。

為讓長輩在自己最熟悉的地方得到妥適、便利的照顧服務，嘉縣已開設221個C級巷弄長照站，加上長青活力站、老人食堂、社區照顧關懷據點等，全縣老人照顧據點的村里涵蓋率已從2019年的35％增加到今年8月的67.23％。

另外，敬老禮金369親送與匯款並行、行動e院─醫療車到村里、老人福利車結合社區舞健康種子教師辦理行動據點、中低收入戶老人健康保險保費補助、沐浴車與乾燥車到宅貼心服務，以及重視為老人肌力訓練，推動「嘉義縣精準功能性運動指導員培訓計畫」等老人福利措施，都讓長輩在「嘉」真幸福。

翁章梁指出，營養、運動、學習與行動，是長輩健康最重要的4件事，除了適量運動、健康飲食和充足睡眠，還要「活到老學到老」，到「長青學苑」或各據點與大家趣味交流。

嘉義縣截至今年8月，老人有10萬5037人，老人人口比例21.46％，18個鄉鎮市有13個鄉鎮已突破20％，社會局長張翠瑤表示，10月4日重陽節，為感謝長輩長年對這塊土地的奉獻及打拚，9月26日至9月30日縣府員工將親自到各村里發放敬老重陽禮金，部分長輩則以匯款方式發放，重陽節前就會匯入禮金。