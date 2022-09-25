塞爾提克總教練烏度卡（Ime Udoka）因為和女職員發生不正當親密關係而遭禁賽重懲，但是球團聲明不會公開「女主角」身分，最後倒楣的只有烏度卡。美媒ESPN名嘴史蒂芬史密斯（Stephen A. Smith）批評這種做法很不恰當，塞爾提克乾脆開除烏度卡，何必一邊留著他又要公開羞辱他？
史密斯在自己的節目《First Take》說：「根據多方報導，這是一段兩相情願的戀情，違反了球隊規定。那為什麼只有烏度卡一個人違規？那個自願和他交往的女人沒有違規？烏度卡被推到最前面，我們卻不知道她是誰。」史密斯質疑球團讓烏度卡承擔責任，把女主角視為被害人。
另一個節目的女主持人安德魯斯（Malika Andrews）差點在電話中與史密斯吵起來，「恕我直言，我們不該急著抓犯人，請你停止。現在我們沒有獲得全面的資訊，我對於塞爾提克三緘其口也很挫折，我們不清楚他違規的細節。（提高聲調）我們不該怪罪女人，這不是我們的目的。」
史密斯澄清他沒有怪罪女人，「我不能同意你的說法。第一，你別想在我的節目叫我閉嘴。第二，我已經說了他應該或者不該被開除，但他們應該設法私下解決。」對此球迷也在網路表達分歧意見，一些人認為女方不是公眾人物，可以不必公開，烏度卡是堂堂總教練，他在新球季消失了肯定要有個說法。另一方支持史密斯的看法，除非球隊有規定女方可以沒事，否則違規者就該有相同的懲治。
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