今日釣魚台教育協會、宜蘭縣漁民權益協會等在風雨中於日台交流協會前抗議，要求日本政府收回擁有釣魚台的言論，以及痛批蔡政府對日的屈膝與軟弱。（李柏澔攝）

陳美霞將手上的抗議書撕毀。（李柏澔攝）

2012年9月25日蘇澳漁民自主發起「為生存、護漁權」活動，今(25)日屆滿10周年，今日釣魚台教育協會、宜蘭縣漁民權益協會等在風雨中於日台交流協會前抗議，要求日本政府收回擁有釣魚台的言論，以及痛批蔡政府對日的屈膝與軟弱。

2012年9月24日蘇澳漁民為抗議日本欲將釣魚台國有化，多艘漁船出海「保釣」，在經過日本公務船噴水柱侵擾下仍駛進距離釣魚台2.1海浬處，並於9月25日順利返回蘇澳港，此為10年前的「為生存、護漁權」。

然而今年7月底日本國會議員於訪台的記者會上，強調釣魚台是日本的固有領土，我國外交部官員並未予以反駁，因此受各方強烈抨擊。

釣魚台教育協會理事長陳美霞表示，釣魚台是中華民國的，這點無庸置疑，50年前美國與日本私相授受下，釣魚台遭日本侵佔超過半個世紀，這段期間台灣漁民在西太平洋的自家漁場中屢遭日本船艦驅趕、扣押、勒贖，迄今未休。

陳美霞指出，面對主權、漁權受到日本雙重壓迫的處境，我們的執政黨卻毫無作為，在教育和外交上盡顯軟立場弱、悶不吭聲，蔡總統和日本駐台代表完全沒有駁斥日本議員所言，還感謝訪台團的日台交流，完全是軟弱與自我矮化。

台灣抗日先烈羅福星孫女、台北教育大學退休副教授羅秋昭表示，地理上台灣距離日本只有140公里，而日本的石垣島則有175公里，日本在1884年說是自己先發現釣魚台，但中國在明朝1375年就已經將釣魚台列為海防區。

羅秋昭指出，在1895年簽訂的「馬關條約」台灣本島和附近島嶼都割讓給日本，但二戰結束後日本無條件投降已全數歸還，但卻私藏釣魚台，但我們的政府卻沒有積極爭取、悶不吭聲。

夏潮主席馬列雅弗斯·莫那能(Maljaljaves Mulaneng)表示，身為台灣人，看到美日強權和國賊讓台灣的權益長期受到損害，主權、漁權要維護，台灣人一定要團結。

今日最後釣魚台教育協會由陳美霞為代表向日台交流協會遞交抗議書，但歷經多次吶喊卻無代表出面接手，失望之餘陳美霞將抗議書撕毀，重申保釣行動將會持續下去。