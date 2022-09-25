強烈風暴菲奧娜（Fiona）24日襲捲加拿大東部，造成港口城市巴斯克港（Port aux Basques）數棟民宅被捲入海中。

強烈風暴菲奧娜（Fiona）昨（24）日襲捲加拿大東部，導致一座港口城市十多棟民宅被沖進大海，其中也包括一整棟公寓大樓，畫面顯示民房殘骸在海上載浮載沉，市長表示，當地已經被「完全摧毀」了。

綜合加拿大廣播公司（Canadian Broadcasting Corp）、德國之聲、美聯社報導，已經在23日減弱為「後熱帶氣旋」（Post-Tropical Cyclone）的颶風菲奧娜，即便威力減弱，但仍帶來相當驚人的強風暴雨及巨浪，重創加拿大東部紐芬蘭-拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）、新布朗斯威克（New Brunswick）、諾瓦斯科西亞（Nova Scotia）3省。

強烈風暴菲奧娜（Fiona）重創加拿大東部。

巨浪沖擊紐芬蘭南端港口城市巴斯克港（Port aux Basques），將多棟建築捲入大海，巴斯克港的周刊「Wreckhouse Weekly」主編羅伊（Rene Roy）描述，「有一整棟公寓大樓真的消失了，也有整條街道消失了」，「我看到房子在海裡，我看到到處漂浮著瓦礫，這是完全的破壞」，他粗估約有8至12棟民宅及建築被沖進海裡，形容許多房子如今成了「汪洋中的一堆瓦礫」，「這是我一生中見過最可怕的事。」

Port aux Basques, Newfoundland and Labrador, is under a state of emergency and partial evacuation order as the town is pounded by severe winds, storm surge and flooding due to post-tropical storm #Fiona: https://t.co/nNaVKfLGLR #NLwx pic.twitter.com/6zHjaEEfoK — The Weather Network (@weathernetwork) September 24, 2022

巴斯克港鎮長巴頓（Brian Button）說，當局23日建議沿海部分民眾撤離，到了24日變成強制撤離，他說風暴造成當地大淹水、多條道路被沖走、電線桿倒塌，「這裡實際上就是完全被毀了。」

Some of Hurricane Fiona’s devastation in Port aux Basques today. pic.twitter.com/Qo69gpJzGn — 🇺🇦Don Bradshaw🇨🇦 (@DonBradshawNTV) September 24, 2022

目前傳出紐芬蘭-拉布拉多省1名女子被捲入海裡，但救難人員第一時間無法前往救援，另有1名女子房子倒塌後被捲入大海，所幸最後獲救。

風暴造成諾瓦斯科西亞省超過38萬戶停電、新布朗斯威克省3.2萬戶停電，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）24日晚間宣布取消前往日本參加已故日本首相安倍晉三國葬的行程，他說風暴造成前所未見的破壞，將盡快前往災區視察。