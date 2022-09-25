交通部觀光局澎湖國家風景區管理處（以下簡稱澎管處） ，特今天（25日）上午7點整在澎湖遊客中心舉辦「2022澎湖跳島101K自行車活動」，活動當日在面對強勁東北季風的洗禮下，讓600多名車友高度享受順風騎乘的快感，以及體驗逆風而行的刺激與毅力的極致展現，挑戰自我、迎戰東北季風，所有完騎選手大呼過癮。

「2022澎湖跳島101K自行車活動」，參與101K挑戰組的選手們，除了挑戰自我，沿途必經的嵵裡沙灘、北寮摩西分海、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，更是許多自行車好手口中一定要來挑戰的「夢幻賽道」；而22K休閒組，一路上搭配趣味的集字「PENGHU-GO」闖關活動，深度探索澎湖村落文化，並能體會澎湖「SING海風」的樂趣，沿途所規劃的補給站，亦可品嘗到尖山台電冰棒、黑糖糕、澎湖鹹餅及外垵刈包等特色小吃。

在完成騎程的終點站，選手除了可領取完騎獎狀、獎牌外，主辦單位特別提供海派美食補充體力，現場也規劃在地特色小市集，包含特色飲品、熱食及澎湖伴手禮，以及來自各國的單車展示與電輔車的體驗等，宛如一場熱鬧的單車嘉年華盛會，將澎湖滿滿的熱情「海派」傳遞給每個參與者。

本次共有400多名台灣車友，以來自桃園市「崇越單車」最大團，一口氣報名30人，獲大會贈送海鮮大餐；而這次也吸引來自中國大陸的車友一起參與，有夫妻帶著小朋友分別報名了101K及22K，車友表示：「第一次參加自行車活動，沿路停下來拍了好多照片，都不知道澎湖原來這麼漂亮，明年有機會一定還要再來！」

澎管處除了展臂歡迎全國車友跨海澎湖體驗自行車漫遊奇旅，沉浸菊島旖旎風光外，目前刻正推出潮澎遊-Wave Penghu在地體驗系列活動，包括澎湖傳統漁法「牽罟」、新型態水上活動「風浪板」、成功村「擼魚栽」及手工DIY窯烤披薩等活動，希望能夠更進一步推廣澎湖秋冬旅遊特色及優質體驗遊程，歡迎有興趣的車友及民眾，一起來體會澎湖不一樣的秋冬風情。