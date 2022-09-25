媒體人周玉蔻作風惹議，民進黨台北市長參選人陳時中極力撇清與兩人關係，周玉蔻今天發臉書稱這行為叫「放電開示」。台北市長柯文哲今酸說，最好兩個綁在一起，「周玉蔻繼續對他放電啊！」

柯文哲昨天指陳3年接受周專訪12次，現在要裝不熟，像戒毒症候群，遭陳時中反批炫弄醫學名詞，柯文哲才有這樣的症候群。

柯文哲今天參觀龍山文創基地回應，「這就是口水」，其實人家是嘲笑他說，「你現在才跟周玉蔻裝不熟，太慢了啦！」

柯文哲強調，陳時中這3年跟專訪12次，現在說不認識周，太慢了啦，凡走過必留下痕跡，「而且這段時間周玉蔻太多特權了。」

周玉蔻今在臉書寫下「阿中切割蔻蔻姐？一群笨蛋不懂裝懂別儍了吧？那叫『放電』開示啦！」對此，柯文哲揶揄，最好兩個綁在一起，他每天講「票投陳時中，就是支持周玉蔻」，看陳時中撐不撐得住？

至於周玉蔻對陳時中說「蔻蔻姐敬愛你」，但感覺上民進黨猛切割周玉蔻。柯文哲笑稱，「這最好綁在一起啊，周玉蔻繼續對他放電啊！」，他看國民黨台北市議員徐巧芯稱「時只緊蔻」、「玉時俱焚」，他自己讀了都笑得要死。