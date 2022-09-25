縣府將打造頭前溪北岸高灘地河濱公園，阿美族在高灘地舉辦的「歲時祭儀」，讓都市原民展現傳統舞蹈的力與美。（羅浚濱攝）

縣長楊文科積極推動竹北市「頭前溪北岸高灘地河濱公園」，環保局規畫32公頃建置遊戲場、球場等設施，完成其中8.2公頃細部設計，將使用申請書提送水利署第二河川局，待取得許可後即可申請撥用國有土地，動工打造更優質的河濱公園。

沿著竹北市興隆路的頭前溪堤防外高灘地，平時就有社區民眾來動運休閒，平地原住民縣議員林秉君舉辦阿美族「歲時祭儀」，更能讓都市原民展現傳統舞蹈的力與美。

縣長楊文科因應竹北市民對運動遊憩用地的需求，除打造特色公園外，更要求環保局規畫「頭前溪北岸高灘地河濱公園」，在符合高灘地使用法規及減少河濱生態衝擊原則下，結合既有自行車道及步道，打造城市水岸的綠色廊道。

環保局指出，頭前溪北岸高灘地從2017到2021年，陸續在台1線至國道1號區段設置空氣品質淨化區，完工綠化面積28公頃，河濱休閒公園部分規畫自省道台1線至經國橋下區段共32公頃高灘地，編列6000萬元預算執行。

先期計畫集中設施區分為A、B區，施工範圍位在河川區，區內有國有土地及農田水利用地，必須完成規畫設計後，再向主管機關申請無償撥用。

環保局經過整合土地、預送工程設計成果等資料給二河局等程序後，現階段已完成8.2公頃的細部設計，本月15日正式提送「中央管河川內一般案件使用河川公（私）地申請書」給二河局，同時向農委會農田水利署申請農田水利用地使用許可。

環保局指出，待獲許可後，即可向國有財產署申請撥用國有土地並盡速動工，在台1線橋下與國道1號橋下空間，新增親子共融式遊戲場、足球場、景觀公廁、滑輪練習場、綜合球場、越野自行車練習場、堤防溜滑梯及攀岩場等運動設施。

環保局指待完成先期計畫工程後，後續將再陸續完成後期計畫，建置人工濕地、步道、親水空間等，讓頭前溪北岸維持河道功能及生態多樣性，也滿足都市生活機能及需求。