民眾黨新竹市長參選人高虹安今天（25日）回應有關世界高中和資策會等問題，高虹安強調，她從未說過到世界高中演講，而包括誤植她到世界高中演講的自由時報，都已更正標題和原文，也有聯合報等媒體指出這是烏龍爆料。但高虹安表示，民進黨臉書仍不顧事實，也不更正和撤除相關錯誤內容，律師已初判構成刑民事告訴條件，請民進黨速道歉並撤文，不要讓選舉變成造謠和抹黑的負面選戰。

高虹安表示，民進黨立委柯建銘說資策會每一分錢都是公帑，這是完全錯誤的。資策會員工不是公務員，資策會政府捐助比例未超過一半，是私法人，連預算書都不需要送立法院。她出國的學費，每一分也都是自己出的，她不知道如此資深的柯建銘國會總召，究竟是刻意裝傻不知道，還是程度就是這樣，對這段發言非常遺憾。

她並進一步表示，資策會是一個政府出資比低於五成的財團法人，所以其預決算本來就不屬立院審查的範圍，只需要送營運及資金運用計劃。而從資策會官網上可以看到111年度的資金運用計劃，列出了經濟部以外還有三十多個捐助機構，絕大多數都是如永豐餘、台塑、統一、東元、新光紡織、台泥、大同這類純民營的機構。而官網上近三年的受捐補助清冊中，也只有接受政府機關的「補助」而非「捐贈」。這些補助基本上都是資策會執行政府部門委託或是向政府申請的研究計畫補助案，與資策會本身的捐助占比無關。就像是企業申請工業局科專補助，並不會因此就讓經濟部成為該公司的股東，更不可能因此主張該企業所發給員工的薪水或獎金的「每一分錢都是公帑」。

高虹安嚴正要求民進黨團對官網的烏龍造謠內容撤除並道歉，也請柯總召停止造謠和抺黑。