高雄市政府與社區大學全國促進會共同主辦的「供時代─2022年社區大學公共性博覽會」，25日在大東文化藝術中心熱鬧開幕；此次博覽會是邁入25年的社區大學首次以「公共性」為題進行策展，以「供時代」為主題，透過「供＝人＋共」，呈現「人本－行動－共享」的3元動態關係，並強調行動和分享的公共性時代精神。

本次高雄在地展區以7所社區大學的辦學方向做為主題，以「旗美社大友善農耕共學社」、「鳳山社大ｘ善耕農產品生產合作社」等13個社群分成4大面向，包含環境面向、知識面向、技藝面向、時間面向，分別以耕種及農業產業、文史及母語、傳統技藝、陪伴及成長為題。

教育部長潘文忠表示，透過本次博覽會活動，能打造全國社區大學與在地公民社會的網絡，向社會提出永續生活的公民學習策略與路徑，也藉由與高雄社區大學在地議題的連結，以及社群學習成果的展現，啟發民眾對公共事務的關心並共同開創更理想的未來生活。

高雄市教育局副局長黃盟惠說，高雄市的社區大學，開展超過20年，歷經縣市合併及不同時期的學區調整，演變為現今的7所社區大學，不僅辦學各具特色，長期以來在教育部的評鑑皆獲得佳績，是建立公民意識、培養地方人才及銜接各年齡層的最佳學習媒介，更是協助市府推動公共事務、翻轉地方成長、促進社區發展的重要推手。

為了展現社區大學公共性的精神與實踐，「供時代──社區大學公共性博覽會｜2022」，以雙城展形式推出，在高雄和基隆2城市舉辦，為期31天，高雄主展場於9月24日至10月8日在高雄大東文化藝術中心舉行，基隆場則於10月22日至11月6日在基隆市太平國小辦理。