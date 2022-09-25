隱身在土城明德路巷弄裡的青山公園3期將於30日開放啟用，有別於緊鄰的公園1、2期兒童主題的遊戲場域，新北市工務局將3期打造成健康樂活的休憩環境，運用黃色彎管不同高度的設計，讓民眾訓練身體各部位關節、肌群及伸展拉筋，面積約286坪、工程經費561萬元，讓青山公園滿足全齡層市民的需求。

工務局表示，青山公園第3期位於土城區明德路1段221巷底，延續市府推動公園全齡、特色及共融遊戲場的原則，新工處今年4月進行開闢，將無尾巷的閒置土地打造成具有特色和共融的體健空間，並保留現場原有的樹木綠地，搭配新種植的喬木及落羽松，在季節變換的時候為公園提供不同的景緻，公園雖然分期開闢，但是園區步道串聯縫合1、2期園區，使整座公園顯得格外一致，讓民眾不但能在公園內活動筋骨，也是休閒散步、放鬆心情的好所在。

新工處補充說明，青山公園第3期約286坪，加上1、2期，公園總面積約3025坪，1、2期園區以兒童遊戲設施為主題，3期園區針對青壯年與年長者配置多功能體健設施，以目前流行的街頭健身運動作為設計發想，運用黃色彎管不同高度的設計，讓民眾可以訓練身體各部位關節、肌群及伸展拉筋，除了能加強對身體的控制力之外，還可以增強靈活度和平衡感，滿足民眾日常活動需求。