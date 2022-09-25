台北市長柯文哲。（楊亞璇攝）

無黨籍參選人黃珊珊25日在台北市立大學博愛校區中正堂舉辦競總成立大會，議員質疑，從事政黨競選活動，違反校內規定。台北市長柯文哲今天說，學校本來就可以出租，但條件是只能在裡面（室內），不能把旗子拿到空間外面去。

柯文哲今天下午參觀龍山文創基地時受訪表示，學校本來就可以出租，只是有條件說，如果出租只能在房間內有競選旗幟，不可以在校園內有競選旗幟，應該算出租空間。

他說，台北市這麼多年來，競選活動要去租校園場地還是可以，但條件說只能在裡面，不能把旗子拿到空間外面去。

媒體問及，前兩天黃珊珊跑去籃球開球，進入運動場館部分，相對民進黨台北市長參選人陳時中日前打籃球被阻擋，是兩套標準？柯文哲說，「看黃珊珊是什麼樣狀況進去，至於跑去打球還是怎樣，我不曉得」。

他強調，有比例原則，如果帶一大堆人進去造勢，還是自己好玩跑進去打籃球，總不能說這時間任何候選人都不可以到球場打球，這沒道理。

媒體追問，柯文哲參選時爭取到當時的北市議員高嘉瑜，黃珊珊這次爭取到北市議員王世堅，就是所謂朋友要多敵人要少？柯文哲指出，活在世界上不管做什麼事情，都是朋友多敵人要少，本來就是這樣。

由於柯文哲日前失言、施政滿意度最後一名，是否無法幫黃珊珊加分而最後被切割？柯文哲強調，市政還是連續的，希望黃珊珊在他的基礎上面，可以更發揚光大。

柯文哲嘆，他當年真的花太多力氣在處理那些，以前留下來奇奇怪怪的東西，但他相信經過這8年清理，台北不管是財政、效率，電子公文佔99.7％，相信他留下台北市很雄厚基礎，但希望可以有人把它發揚光大。

另外，對於2024總統大選，國民黨最難打的對手是國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜還是台中市長盧秀燕？柯文哲表示，2022都還沒選完，已經在討論2024，你可以再等一年再來問我這個問題嗎？