強震造成花蓮南區鄉鎮許多學校毀損，慈濟學校學生、慈濟志工、職工等人，輪番挺進災區進行家園、學校震後復原協助工作，清除毀損大型物件及校園書櫃搬運集結等。（慈濟基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

強震重創花蓮南區鄉鎮，慈濟基金會今早匯集一群愛心的大學生到災區進行安心家訪，縣長徐榛蔚也到場鼓勵。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

0918台東池上強震重創花蓮南區玉里、富里及卓溪等3鄉鎮，慈濟基金會今早匯集一群愛心的大學生到災區進行安心家訪，縣長徐榛蔚也到場鼓勵，期勉如證嚴法師所說，手心向下幫助他人。

強震造成花蓮南區鄉鎮許多學校毀損，慈濟學校學生、慈濟志工、職工等人，輪番挺進災區進行家園、學校震後復原協助工作，清除毀損大型物件及校園書櫃搬運集結等，慈濟基金會今天也集結一群熱血、愛心大學生，前往南區投入安心家訪。

縣長徐榛蔚表示，強震發生迄今感謝許多民間單位投入關懷救災工作，感謝東華大學、慈濟大學、慈濟科技大學的學生發揮愛心，挺進災區，安定災民的心及慌恐的情緒；有些鄉親甚至不敢進家門，一夜輾轉難眠，因此關懷是非常重要的任務，感謝證嚴法師慈悲及慈濟基金會召集眾多小菩薩挹注愛心與關心。

慈濟大學執行長顏博文說，慈濟基金會安心家訪計畫聚集超過百位志工，這次安心家訪不僅是延續證嚴法師的精神，持續關懷受災鄉親，也希望透過陪伴讓鄉親漸漸卸下心中的負擔與恐懼，天災人禍不可避免，但愛可以源遠流長，傳遞人間。

此外，經花蓮南區3鄉鎮公所彙整提報受損房舍計321件，經中華民國全國建築師公會、花蓮縣建築師公會結合土木技師等協助勘估，列為需拆除危樓22件，需補強建物16件，建設處預計後續需鑑定房舍可能會再增加。

徐榛蔚指出，申請勘查的321戶已全數評估完畢，將接續修繕工作，花東強震至今湧進諸多關懷，縣府積極進行受損災況評估，未來會持續追蹤修復狀況，針對目前受災戶也提供租金補貼。

由於花蓮南區鄉鎮交通不便，徐榛蔚也呼籲中央聽見地方需求，儘速搶修斷裂的橋墩與破損的路面，同時也感謝鄉親體諒，近期雖因搶修造成停水與停電問題頻繁，但有任何相關疑問，都歡迎隨時向鄉鎮公所提出，屆時將有專人協助解決。