後疫情時代許多民眾都會在網路購買民生用品，衍生出解除分期付款詐騙手法。刑事局統計今年起至9月18日以「解除分期」為由設下詐騙陷阱，共發生1883件，是全般詐騙手法中排名第二，提醒民眾在使用各種電子商務服務一定要建立個資可能外洩的風險觀念。解除分期付款詐騙手法係因賣場資料庫資安防護能力不足，導致被詐騙集團竊取購物明細等個資，接到陌生電話時，切勿因為對方說得出自己過往交易資料就輕信對方身分。

北部一名30歲陳姓民眾，在今年6月曾經於知名網路賣場購物以500元購買解酒藥，卻在9月接獲接獲詐騙集團假冒賣場客服來電，以訂單設定錯誤詐騙誘使民眾陷入詐騙陷阱，佯稱為解除錯誤設定，交由假銀行客服引導陳姓民眾依指示前往ATM及網路匯款操作，陳姓民眾陸續匯款16筆至詐騙集團指定帳戶，等到自覺遭詐騙並上網查詢相關詐騙手法，才確定遇到詐騙，總共被詐騙金額達68萬餘元。

另外，一名20歲李姓民眾在今年7月曾於知名網路賣場以615元購物購買酒精噴霧槍，於9月接獲假賣場客服來電，以當次購物因系統被駭異常誤設為經銷商，將會被重複扣款，要協助取消設定為由，要求依指示於網路銀行操作方式才能解除重複扣款設定，李姓民眾依假銀行客服指示匯款後，詐騙集團又要求至超商購買遊戲點數，李姓民眾才驚覺不太對勁，經詢問家人後確定遭詐騙，遂至派出所報案，損失5985元。

刑事警察局提醒民眾，聽到「誤設為團購訂單」、「誤設為經銷商」、「誤設為重複訂購」、「誤設為付費會員」、「駭客盜刷信用卡訂購多筆商品」等詐騙關鍵字就要提高警覺，應牢記ATM沒有任何解除扣款或設定功能，陌生人打電話要求操作ATM絕對就是詐騙；此外詐騙集團會竄改來電顯示號碼，若手機來電顯示開頭出現「＋」字號，代表為境外來電，慎防有詐！