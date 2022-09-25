大陸女星張穎穎與汪小菲始終不認戀情，使得網友持續扮柯南，找出他們曾相戀跡象。日前張穎穎喝醉開直播爆哭，之後畫面出現一名白衣男子，將她擁入懷中安慰，雖然沒有看到正臉，但在網友比對之下，認為應該是汪小菲，原本外界就認為兩人正在交往，但兩人矢口否認，這一幕讓大家直接認定他們已經同居。

近日，有網友曬出了兩張汪小菲和1女的親密合影照。曝光的照片中，可以看見疑似張穎穎親密地在汪小菲耳邊密語，汪小菲看似慵懶的臥躺在沙發上，眼睛微瞇，看起來非常愜意。另一張則是兩人在隱密的空間中，汪小菲親密地側身摟著1女，雖然看不清此女的表情，但她的肢體動作顯然很放鬆，但兩人毫不避諱的旁人的眼光親親我我，引起了眾多網友的熱議。

不管緋聞或抹黑傳的如何？張穎穎仍大動作上直播否認外界抹黑傳聞，她強調錢都是自己賺的，外面亂傳她靠墮胎換房都是子虛烏有，也從來沒有收過汪小菲的錢，她靠直播一個月內就賺進480萬人民幣（約2152萬台幣），引來網友兩極評論，張穎穎更稱被網軍長期霸凌，甚至忍不住激動落淚。

直播爆哭後，張穎穎接著又曬影片，開心分享訂了兩支新iPhone，有人問她：「另外一個手機是給汪（小菲）的」，她大方說：「你真聰明」，似乎已經不再遮掩兩人的交往的事實，而汪小菲先前也在朋友圈首度公開兩人合影，並在直播中透露離婚主因是由於常往兩地飛，讓自己過的忙碌卻又很不踏實，簽字離婚「像是被解開了束縛一樣」，承認目前新生活「真的特別開心」。