莫德納次世代疫苗開打，文心森林公園的外展站湧入想接種的長者。（施勝桓提供／馮惠宜台中傳真）

莫德納次世代疫苗25日開打，中央首波撥配台中市4萬9200劑，開打首日各合約醫療院所預約踴躍，而衛生局設在文心森林公園的外展站一早就湧入許多長者指定要打次世代疫苗，他們表示，已滿65歲未滿75歲等不及市府快打站了，首日20劑疫苗一早就被秒殺，該站負責的醫師施勝桓說，衛生所每天撥配數量有限，採隨到隨打，劑量用罄只能隔天請早了。

中央規畫莫德納次世代疫苗25日開打，目前只開放65歲以上長者、長照機構住民以及18歲以上免疫不全及免疫低下者等三類對象接種；由於25日遇到周日，有開診的合約醫療院所不多，不少長者選擇到文心森林公園外展站接種

，72歲林先生搶得頭香，他先前已完成4劑接種，因第一張小黃卡已經蓋滿，這次接種也取得第二張小黃卡。

施勝桓表示，目前由於衛生局配發的次世代疫苗是有限量的，25日該站配得20劑，一共接種21人，該站採隨到隨打，如撥配數量接種完畢只能請民眾明天早點來。

台中市衛生局指出，首批次世代疫苗中央撥配4萬9千2百劑給台中市，市府規畫26、27日加開快打站為75歲以上長者接種，10月3日、4日開放65歲以上長者，發放通知單20萬人；目前分配次世代疫苗8成劑量給快打站、2成到全市400多家合約院所，大多每個診所獲約15到20劑。

衛生局表示，由於台中市65歲以上長者第4劑涵蓋率已近5成，六都第一，預期接種次世代疫苗不會過度激增、超過預期，如快打站施打後後仍有剩餘劑量將再配發給合約院所，如仍有不足會向中央再爭取撥補。