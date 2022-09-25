昨天是莫德納次世代疫苗開打第一天，打氣出爐，中央流行疫情指揮中心統計，昨日一整天共接種4469人次。發言人莊人祥強調，第一天僅11個縣市開打，真正的打氣要再觀察一周。而今晚有又次世代疫苗到貨，目前國內共有238萬劑次世代疫苗供民眾接種。

今年採購的第三批莫德納次世代雙價疫苗78.7萬劑，將於今日晚間抵達桃園國際機場，加上先前到貨的次世代疫苗，目前共有238萬劑莫德納次世代疫苗。

指揮中心表示，這批次世代疫苗完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議建議之優先對象接種追加劑使用。本批效期至2023年3月28日。

指揮中心指出，我國已於去(2021)年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，包含本批疫苗目前共有1203萬劑到貨。

莊人祥也表示，前一批莫德那次世代雙假疫苗昨天配送到各縣市，陸續提供接種，昨天總共有11縣市開打，累計接種4469人次。

對於打氣似乎低迷，莊人祥強調，昨天是第一天，且許多縣市過中午才收到貨，全台也只有11個縣市開打，通常第一天開打量不會多，據他所知，其他縣市有人搶打，目前打氣偏低很合理。至少要觀察一周左右。