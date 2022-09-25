縣議員余文忠（中）跟在地的表演團體合照，未上台演說。（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長參選人鍾東錦與苗栗縣議員余文忠、湯維岳、孫素娥、禹耀東、楊明燁等5名議員參選人聯合服務處，24日晚間、25日下午舉辦苗栗山城場跳青年親子活動，開放給各個表演團體演出，鍾東錦等所有參選人都沒有上台演說，強調要把舞台提供給青年學子。

這場以嘻哈說唱和熱力舞蹈為主題的活動，在鍾東錦苗栗競選總部前廣場展開，昨天的晚會長達將近5個小時的活動內容，完全看不到參選人上台講話，現場有街頭藝人魔術秀以及趣味泡泡遊戲，並邀請CUZZ、波比＆傅少2人組、詹子維、新人王Vigoz Chen以及玖壹壹所屬混血兒娛樂旗下藝人悟飛，輪番上陣演出。

儘管鍾東錦與多位議員都出現在現場，主持人還一度邀約鍾東錦等人上台，但他們都僅是台下鞠躬致意，隨後就一起欣賞熱力四射的演出，一整個晚上所有的焦點都在青年學子身上，更有外出打拚的說唱團體表示，全家都來看他表演，希望把最好的一面留在家鄉。

鍾東錦指出，其實從競選總部剛開始籌辦，就已規劃營造一個沒有壓力、老少咸宜、輕鬆自在的空間，這也是他對於苗栗慢城的生活願景。

他說，光說沒有用，要作出來給鄉親看的到、摸的到，儘管參加活動的主角大多數都還沒有投票權，這一場活動他也沒有上台致詞，但看到青年朋友揮灑春春、苗栗學子綻放自我的展現，他心中已經充滿無可比擬的成就感。