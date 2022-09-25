大元劇中被詐騙綁架，被連晨翔英雄救美。（三立提供）

大元劇中被詐騙綁架，被連晨翔英雄救美。（三立提供）

大元劇中被詐騙綁架，被連晨翔英雄救美。（三立提供）

大元劇中被詐騙綁架獲救，劇中家人心疼給予安慰。（三立提供）

三立、華視八點華劇《門當互懟愛上你》近日劇情大轉變，林艾璇（大元）飾演的沛沛個性橫衝直撞、熱心助人，劇中為了求職疑似被海外詐騙集團詐騙，表面上要她去泰國培訓1個月，沒想到在去機場路上被迷暈關起來，連晨翔、楊子儀驚覺不對勁，聯手破案解救。最近有些國家詐騙人口販運集團事件頻傳，大元不會去批評怎會有人這麼傻，覺得當人在走頭無路的時候，只要是能快速賺到錢的機會應該都會心動，所以不覺得他們怎麼那麼笨，比較多是憐憫。

大元劇中獲救後情緒崩潰，面臨家人關心更是哭得像孩子一樣，幾場哭戲大爆發惹哭現場工作人員，網友也說沛沛終於擺脫傻白甜女孩，經過這次一定會有所成長。大元表示，最近因爲改本的關係，她也順道調整了表演方式，雖說這幾天真的有點累，但告訴自己這是個很好的練習機會，劇中長輩演員也都在臉書留言為她加油打氣。

戲中雖被詐騙綁架，大元說自己戲裡戲外是不一樣的，至目前為止被騙經驗是零，雖然日常接過不少詐騙電話，例如詐騙集團說她在網路書店下訂單，不小心下了400筆訂單，要騙她的帳戶資料，但她一秒就識破，甚至想看對方能掰到什麼程度，還調皮地繼續跟他聊下去，但因現在實在太多詐騙電話，基於安全她也下載阻擋詐騙的APP。

大元認為詐騙集團是騙不到她的，但如果是親朋好友要騙，那就不好說了，「其實滿我容易心軟的，尤其面對面的時候，公益餅乾基本上我都會買，小時候走在路上賣愛心筆的也買過幾次，但都只是出於想幫忙的心，截至目前沒有覺得是被騙！」她遇過最奇葩的是，曾走在路上遇到阿姨說沒有錢坐車可以給他50元嗎？她沒考慮就給了，結果下一次去同個地方，看見那位阿姨又在跟別人借錢，才發現同情心被利用。

最近她的角色內心戲很重，像被綁架戲還一直哭，她說這場戲因為手上真的有用繩子綁著，就會有種壓迫感，身體的感受也影響情緒，要詮釋緊張就先讓自己身體發抖，但最重要的還是對手演員互相給情緒，情緒自然而然就會被影響。現場大元為了保持情緒一直處於崩潰狀態，連晨翔和楊子儀都會在旁邊陪伴，適時給她一個溫暖的抱抱，讓她很感心。

連晨翔劇中面臨差點失去青梅竹馬愛人的絕望，搏命潛入歹徒地盤精彩對峙的打戲讓觀眾看得很緊張，大家也意外原來「晨翔很會打喔～」，之後順利救出沛沛後如獲至寶的情緒惹哭觀眾。